Жертвы «серого» импорта: в России начали массово изымать авто, привезенные из Казахстана

Фото: Динар Фатыхов

В России началась волна изъятия новых автомобилей, ввезенных из Казахстана. Причем машины забирают у законных владельцев, которые приобрели их в российских автосалонах.



Жертвами аферы, которая затронула более 800 автомобилей, стали покупатели в основном корейских и японских марок. Как рассказал «Газете.ру» руководитель экспертного центра «Автокриминалист» Максим Шелков, большая часть обманутых покупателей приобрела автомобили в прошлом году. Авто были официально оформлены в России, с получением электронного паспорта технического средства (ЭПТС) и свидетельства безопасности конструкции транспортного средства (СБКТС).

Продажа авто осуществлялась через автосалоны в рамках «серого» или параллельного импорта. Однако в феврале этого года жители Казахстана, подавшие заявления в полицию на обман мошенников, стали массово требовать вернуть свои автомобили.

Мошенническая схема была построена таким образом: преступники предлагали казахстанцам оформить машину в кредит за 2 млн тенге (400 тыс. рублей) под предлогом использования авто в таксопарках или автопрокате. Заемщикам обещали погашать кредитные платежи и впоследствии переоформить авто на таксопарк или автопрокат, или же дать возможность выкупить машину по льготной цене.

Однако эти обещания оказались ложью. Мошенники, внеся один-два платежа или вовсе не заплатив, перестали выполнять свои обязательства, а банки начали требовать деньги с казахстанских заемщиков. В итоге машины, которые были вывезены в Россию и проданы через автосалоны, были объявлены в международный розыск. Для оформления продажи были подделаны договоры от имени казахстанских собственников.

Сейчас казахстанские владельцы автомобилей пытаются вернуть свою собственность, а российские покупатели, ставшие невольными участниками аферы, вынуждены доказывать свой статус добросовестных покупателей или же требовать возмещения ущерба от автосалонов.

Подозреваемый в организации этой схемы был задержан.

Рената Валеева