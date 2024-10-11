Форвард УНИКСа Лопатин поделился ожиданиями от матча с «Автодором»

Фото: Руслан Ишмухаметов

Форвард БК «УНИКС» Андрей Лопатин поделился ожиданиями от предстоящего матча с саратовским «Автодором».

— В команде царит рабочая атмосфера. «Автодор» — это очень интересный соперник, они стремятся сделать свой баскетбол более быстрым и динамичным. Брайан Кроуфорд — лидер их атаки, и мы постараемся не дать ему возможности проявить себя. Ключ к нашей победе — играть уверенно и получать удовольствие от процесса. Это всегда помогает нам добиваться успеха, — передает слова Лопатина пресс-служба клуба.

«Автодор» в настоящее время занимает 8-е место в таблице, проиграв три из пяти матчей. Команда обыграла только «Парму» и «Астану».

УНИКС расположился на 5-м месте, проиграв два матча из пяти — «Зениту» и ЦСКА.

Рената Валеева