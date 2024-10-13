Казань вошла в топ-10 самых дорогих мегаполисов России

Фото: Василя Ширшова

Казань вошла в десятку самых дорогих мегаполисов России, заняв 8-е место в списке. 44% жителей города выбрали этот вариант ответа, следует из опроса SuperJob.

Считает, что Казань не является дорогим городом, 28% горожан. Еще 28% затруднились с ответом.

По мнению респондентов из столицы Татарстана, самым дорогим в городе является жилье. На втором месте по ценнику продукты питания, а на третьем — проезд. Также в пятерку вошли ЖКУ, медицинские, бытовые услуги и развлечения.

Самая высокая стоимость жизни, согласно исследованию, в Москве: так считает 56% жителей столицы. На втором месте — Самара (54%), на третьем — Санкт Петербург, Краснодар и Нижний Новгород (по 53%).

Реже всего респонденты отмечали высокую стоимость жизни в Челябинске (33%), Воронеже и Волгограде (по 38%).

Напомним, по итогам января — июля Казань не попала в число лидеров по доле позиций с зарплатой выше 100 тыс. рублей. Первое место среди регионов по количеству вакансий с окладом более 100 тыс. рублей заняла Москва (25%), на втором расположилась Московская область (13%). Тройку лидеров замыкает Санкт-Петербург (10%). В топ-5 также вошли Свердловская область (3%) и Краснодарский край (3%).

Елизавета Пуншева