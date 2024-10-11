В Казани завершили благоустройство сквера по улице Карбышева

На территории добавили уличное освещение, построили пирс, установили видеонаблюдение и соединили с другим парком.

Фото: предоставлено Институтом развития городов РТ

Власти Казани осмотрели результаты благоустройства сквера на улице Карбышева. В обновленном пространстве проложили тротуары из плитки, построили детские и спортивные площадки, установили уличную мебель, в том числе для пикника, подключили освещение, камеры и звуковые оповещатели для незрячих горожан. Территорию украсили 5 тысяч цветов и тысяча кустарников. Кроме того, сквер соединяется с парком «Комсомолец» через дорогу.

Общая площадь сквера протянулась на 2,5 гектара. А совсем недавно рядом с этим парком завершили ремонт одного из самых больших дворов Казани.



Мэр города выразил благодарность строителям за проделанную работу, а также жителям микрорайона за содействие в создании сквера. предоставлено Институтом развития городов РТ

— Это очередной объект благоустройства, который жители очень ждали, мы с удовольствием работу выполнили. Остались последние штрихи по реконструкции сквера. Мы отремонтировали фонтанное хозяйство, привели в порядок малые архитектурные формы, детские площадки — и все в диалоге с жителями, — рассказал мэр Ильсур Метшин.

В проектировании пространства активное участие принимали жители микрорайона «Танкодром».

Олег Исаков