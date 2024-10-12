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На содержание садов, парков и скверов Казани потратят 8,8 млн рублей

09:11, 12.10.2024
На содержание садов, парков и скверов Казани потратят 8,8 млн рублей
Фото: Реальное время

На содержание садов, парков и скверов Казани в 2024 году Горводзеленхоз потратит 8,8 млн рублей. Соответствующий документ появился на сайте госзакупок.

Проект направлен на создание комфортной среды для отдыха горожан, защиту и сохранение зеленых насаждений, а также на улучшение их внешнего вида. Важно, чтобы технология и режим проведения работ на городских территориях обеспечивали безопасное и беспрепятственное передвижение пешеходов.

К облагораживанию привлекут 45 рабочих для осуществления:

  • ручной очистки тротуаров;
  • сбора мусора с дорог;
  • очистки противогололедными материалами;
  • сколов наледи ручным инструментом;
  • очистки и поправки урн;
  • регулярной очистки ограждений, павильонов ожидания транспорта, подпорных стенок, металлических криволинейных брусов, железобетонных ограждений, дорожных знаков;
  • очистки улиц от несанкционированной рекламы.

Проект реализуют в скверах, лесах и парках Авиастроительного, Вахитовского, Кировского, Ново-Савиновского, Приволжского и Советского районов города с даты подписания договора до 31 декабря 2024 года.

Напомним, на озеленение Казани елями потратят 11,2 млн рублей. Каждая партия деревьев должна сопровождаться фитосанитарным сертификатом Госинспекции.

Дарья Пузикова

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