На содержание садов, парков и скверов Казани потратят 8,8 млн рублей
На содержание садов, парков и скверов Казани в 2024 году Горводзеленхоз потратит 8,8 млн рублей. Соответствующий документ появился на сайте госзакупок.
Проект направлен на создание комфортной среды для отдыха горожан, защиту и сохранение зеленых насаждений, а также на улучшение их внешнего вида. Важно, чтобы технология и режим проведения работ на городских территориях обеспечивали безопасное и беспрепятственное передвижение пешеходов.
К облагораживанию привлекут 45 рабочих для осуществления:
- ручной очистки тротуаров;
- сбора мусора с дорог;
- очистки противогололедными материалами;
- сколов наледи ручным инструментом;
- очистки и поправки урн;
- регулярной очистки ограждений, павильонов ожидания транспорта, подпорных стенок, металлических криволинейных брусов, железобетонных ограждений, дорожных знаков;
- очистки улиц от несанкционированной рекламы.
Проект реализуют в скверах, лесах и парках Авиастроительного, Вахитовского, Кировского, Ново-Савиновского, Приволжского и Советского районов города с даты подписания договора до 31 декабря 2024 года.
Напомним, на озеленение Казани елями потратят 11,2 млн рублей. Каждая партия деревьев должна сопровождаться фитосанитарным сертификатом Госинспекции.
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