Гурбангулы Бердымухамедов вручил Рифкату Минниханову юбилейную медаль «К 300-летию Махтумкули Фраги»

Фото: предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Национальный лидер туркменского народа, председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов вручил президенту Академии наук Татарстана Рифкату Минниханову юбилейную медаль «К 300-летию Махтумкули Фраги». Об этом сообщили в пресс-службе раиса Татарстана.

Медаль вручается участникам международного форума «Взаимосвязь времен и цивилизаций — основа мира и развития», которые вносят вклад в сближение и обогащение культур, укрепление дружбы, братства и взаимовыгодного сотрудничества народов.

Ранее на встрече раис Татарстана Рустам Минниханов поблагодарил Бердымухамедова за приглашение принять участие в Международном форуме и отметил, что творчество Махтумкули Фраги является неотъемлемой частью мировой культуры.