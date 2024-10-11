Гурбангулы Бердымухамедов вручил Рифкату Минниханову юбилейную медаль «К 300-летию Махтумкули Фраги»
Национальный лидер туркменского народа, председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов вручил президенту Академии наук Татарстана Рифкату Минниханову юбилейную медаль «К 300-летию Махтумкули Фраги». Об этом сообщили в пресс-службе раиса Татарстана.
Медаль вручается участникам международного форума «Взаимосвязь времен и цивилизаций — основа мира и развития», которые вносят вклад в сближение и обогащение культур, укрепление дружбы, братства и взаимовыгодного сотрудничества народов.
Ранее на встрече раис Татарстана Рустам Минниханов поблагодарил Бердымухамедова за приглашение принять участие в Международном форуме и отметил, что творчество Махтумкули Фраги является неотъемлемой частью мировой культуры.
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