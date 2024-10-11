«Флот Татарстана» получит в собственность причальную стенку для пассажирских речных судов в Камском Устье

Фото: Динар Фатыхов

ОАО «Флот РТ» получит в собственность причальную стенку для пассажирских речных судов в Камском Устье. Это даст возможность включить этот пункт в речной маршрут Казань — Болгар, сообщил глава Камско-Устьинского района Наиль Вазыхов.

В настоящее время идет процесс оформления земельного участка. ОАО «Флот РТ» рассматривает возможность расширения причальной стенки.

Напомним, в преддверии Дня республики в Татарстане состоялось открытие грузового порта на территории Свияжского межрегионального мультимодального логистического центра (СММЛЦ). Протяженность причальной стенки нового порта составляет более 2,5 км, а глубина вдоль причала — 5 метров.



Луиза Игнатьева