В Татарстане Введенскую церковь в Высокогорском районе внесут в реестр ОКН

Комитет республики по охране объектов культурного наследия сообщил о положительных результатах историко-культурной экспертизы, проведенной в отношении Введенской церкви в селе Хохлово.

Церковь, построенная в 1770—1780 годах, является памятником архитектуры в стиле русского барокко и представляет собой высокую сохранность исторической объемно-пространственной композиции, подлинных конструкций и материалов. Здание, которое в советские годы использовалось как зернохранилище, в настоящее время заброшено и требует проведения работ для его сохранения.

Несмотря на это, церковь является ценным источником информации об уровне архитектуры второй половины XVIII века и вкусах заказчиков того времени. Благодаря этому было решено отнести церковь к региональной категории историко-культурного значения.

Напомним, что зеленодольский район Татарстана готовится к масштабной реставрации исторического «Павильона метеорного отдела» (1950 г. постройки), входящего в состав астрономической обсерватории им. Энгельгардта. Проект, получивший положительное заключение экспертизы, предполагает усиление фундамента, стен и перегородок, а также архитектурную подсветку.

Анастасия Фартыгина