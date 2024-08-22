В Санкт-Петербурге стартует предсезонный турнир имени Пучкова по хоккею
Сегодня в Санкт-Петербурге стартует предсезонный турнир по хоккею имени Николая Пучкова. В стартовый день пройдут два матча.
Турнир откроется в 11.00 мск поединком между олимпийской сборной России и «Сочи». В 15.00 «Ак Барс» сыграет против «Куньлуня». Стартовые матчи пройдут на площадке Хоккейного города, затем команды будут играть в «Ледовом дворце».
Всего на турнире выступят шесть команд КХЛ. В том числе «СКА» и «Северсталь».
Турнир продлится до 29 августа, каждая команда сыграет по четыре матча.
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