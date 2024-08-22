В Санкт-Петербурге стартует предсезонный турнир имени Пучкова по хоккею

Фото: Динар Фатыхов

Сегодня в Санкт-Петербурге стартует предсезонный турнир по хоккею имени Николая Пучкова. В стартовый день пройдут два матча.

Турнир откроется в 11.00 мск поединком между олимпийской сборной России и «Сочи». В 15.00 «Ак Барс» сыграет против «Куньлуня». Стартовые матчи пройдут на площадке Хоккейного города, затем команды будут играть в «Ледовом дворце».

Всего на турнире выступят шесть команд КХЛ. В том числе «СКА» и «Северсталь».



Турнир продлится до 29 августа, каждая команда сыграет по четыре матча.



Зульфат Шафигуллин