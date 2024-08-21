Бастрыкину доложат о ходе расследования смерти жителя Казани после капельницы от похмелья

Фото: Надира Хасанова

Следственные органы возбудили уголовное дело по факту смерти жителя Казани после проведения медицинской процедуры. По предварительным данным, мужчина скончался после косметологической услуги, оказанной знакомым специалистом, передает пресс-служба Следкома.

По информации «Известий», жена погибшего утверждает, что они с мужем обратились к специалисту, чтобы укрепить здоровье. Она хотела убрать отечность после родов, а супруг согласился на процедуру за компанию. После того как косметолог поставила им капельницы на дому, обоих стало тошнить кровью. Мужчину госпитализировали, но спасти его не удалось.

Женщина утверждает, что ее супруг в последние полгода не принимал спиртных напитков. Ранее специалист работала в наркологических клиниках, а последние полгода занимается косметологией. По ее словам, с женой умершего она была знакома давно: женщина обращалась к ней из-за проблем с алкоголем.

Дело возбуждено по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей). Глава ведомства поручил и. о. руководителя СУ СК России по Татарстану Павлу Олейнику предоставить доклад о ходе следствия.

Рената Валеева