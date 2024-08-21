Верховный суд разрешил делить при разводе фиктивно оформленное имущество

Фото: Ринат Назметдинов

Согласно материалам дела, опубликованным на сайте Верховного суда России, было признано незаконным решение судов первых инстанций отказать в разделе имущества, которое было фиктивно переоформлено на третьих лиц при разводе, передает ТАСС.

В решении суда указано, что если один из супругов произвел отчуждение общего имущества или израсходовал его по своему усмотрению вопреки воле другого супруга и не в интересах семьи либо скрыл имущество, то при разделе учитывается это имущество или его стоимость.

Так, пара из Белгородской области столкнулась с проблемой: часть активов была переоформлена на мать одного из супругов. При этом покупка недвижимости происходила за счет одного из них. Суды первых инстанций сочли невозможным раздел такого имущества. Однако Верховный суд пришел к выводу о необходимости учитывать личность фактического собственника и происхождение денег, на которые оно было куплено.

Напомним, Госдума приняла в третьем чтении закон, который меняет правило определения минимального срока владения земельным участком, если часть его изымается для государственных или муниципальных нужд.

Рената Валеева