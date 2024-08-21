В ОГЭ по русскому языку запретят приводить примеры из комиксов, аниме и компьютерных игр

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С 2025 года в ОГЭ по русскому языку нельзя будет использовать примеры из комиксов, графических романов, манги, аниме, фанфиков и компьютерных игр при написании сочинения. Об этом сообщается на сайте Федерального института педагогических измерений (ФИПИ).

Согласно новым критериям оценивания задания №13.3, экзаменуемые смогут приводить аргументы только из прочитанного текста. При этом виды примеров из жизненного опыта теперь ограничены: запрещено обращаться к определенным жанрам.

На традиционном «августовском педсовете» министр образования Татарстана Ильсур Хадиуллин сообщил, что некоторые выпускники школ, получившие итоговые оценки «отлично», не смогли подтвердить свои знания на ГИА. Министр отметил, что правом пересдать экзамены в республике воспользовались более 1800 выпускников.



Рената Валеева