Прокуратура обязала мэрию Казани контролировать уличных музыкантов, художников и аниматоров

Фото: Мария Зверева

Прокуратура Казани опротестовала постановление исполкома Казани № 1241 «Об утверждении Порядка организации и размещения объектов уличной торговли и оказания услуг на территории г. Казани». В результате в документ были внесены изменения, сообщила пресс-служба прокуратуры.

До этого контроль за организацией был только у заместителя руководителя исполкома Казани, но замруководителя не имеет полномочий на привлечение к административной ответственности.

Теперь в документ внесены изменения — исполком обязан осуществлять контроль за соблюдением порядка организации и размещения объектов уличной торговли, оказания услуг, а также культурно-развлекательных мероприятий с участием уличных музыкантов, художников и аниматоров. Он же должен принимать меры в случае выявления нарушений.

Популярный уличный музыкант Константин Игнатов обратился к слушателям. Он критикует работающую уже два года цифровую платформу для уличных музыкантов и художников, из-за которой остается без концертов на привычном месте у Дома татарской кулинарии (ныне Дворец впечатлений), где выступал 10 лет. Руководитель Дирекции парков и скверов Казани Айгуль Латыпова в разговоре с «Реальным временем» признала, что платформа несовершенна с точки зрения пользования.

Рената Валеева