Театр им Г. Камала переедет в новое здание в конце октября

Открытие 119-го сезона Татарского государственного академического театра им. Галиасгара Камала пройдет в старом здании, но уже в октябре он переедет на новую площадку, сообщил главный режиссер Фарид Бикчантаев.

По его словам, это последний сезон, который откроется в старом здании. В конце октября театр должен переехать в новое помещение по распоряжению раиса Татарстана Рустама Минниханова.

23 августа в старом здании театра покажут легендарный спектакль «Голубая шаль» по пьесе Карима Тинчурина. В новом здании для зрителей подготовили несколько премьерных постановок. При этом часть репертуара театр потеряет из-за того, что уходит старое поколение актеров.

— Уходит старое поколение. Поэтому ушло «Здравствуй, мама, это я!», ушло «Запоздалое лето», ушли «Любишь, не любишь...» и «Дорога». Эти четыре спектакля мы оставили, — пояснил Бикчантаев.

Напомним, к 10 октября завершится строительство парка у нового здания театра. Он расположится рядом с набережной озера Кабан и будет включать в себя театральную площадь перед центральным входом в театр, сад с зонами отдыха, амфитеатр, событийную площадку и пирс с доступом к воде.

Рената Валеева