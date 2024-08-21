Авито и Госуслуги разработали проект для организации помощи жителям Курской области

Фото: предоставлено пресс-службой "Авито"

Авито запустил алгоритм, способствующий быстрому расселению пострадавших в Курской области. Пользователи платформы могут предложить бесплатное временное жилье тем, кто вынужденно покинул свои дома. Для этого уже создан и действует новый фильтр в разделе «Аренда недвижимости» — «Могу предоставить жилье бесплатно». Подробная информация о нем размещена на специальной странице, на которую по мере запуска будут добавляться новые меры поддержки.

В связи с этим сервис выступил с инициативой в адрес правительства РФ с просьбой утвердить разработанные алгоритмы, а также помочь с информированием пострадавшего населения о том, что для них на портале доступна помощь. Предварительно уже проработаны механизмы верификации с Минцифры. Запрос в правительство уже направлен на их утверждение.

В ближайшее время на платформе станет доступен раздел для тех, кто ищет временное жилье, объявления будут отмечены значком #яПомогаю и объединены в специальном разделе.

Кроме того, на платформе появятся фильтр «Работа с проживанием», рекомендации по поиску работы и подработки. Это поможет жителям Курской области, вынужденно покинувшим свои дома, с поиском временной работы. В целях поддержки работодателей вертикаль Авито Работа откроет возможность бесплатной публикации вакансий по самым востребованным сейчас в Курской области профессиям, согласованным с администрацией региона.



Команда платформы разрабатывает и другие возможности помощи, об их запуске будет сообщено дополнительно.

