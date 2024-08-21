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В Казани начнут выдавать субсидии бизнесу в сфере обращения с отходами

13:31, 21.08.2024
В Казани начнут выдавать субсидии бизнесу в сфере обращения с отходами
Фото: Максим Платонов

В Казани запустят программу поддержки малого и среднего бизнеса, занятого сбором, утилизацией и переработкой отходов. Об этом стало известно сегодня в ходе встречи мэра Казани Ильсура Метшина с предпринимателями по теме переработки бытовых отходов.

С сентября представители МСП этой сферы смогут получить муниципальные субсидии на развитие деятельности. Выплаты выделяются по двум направлениям — закупку оборудования и строительство мест сбора, сортировки и переработки вторсырья:

  • Субсидии на возмещение половины стоимости затрат на приобретение либо изготовление оборудования, связанного с обращением с отходами, сортировкой и переработкой вторичного сырья, но не более 2 млн руб. Субсидия на готовые оборудования предоставляется в порядке возмещения фактически произведенных и документально подтвержденных затрат (условно 10 заявок = 20 млн руб.).
  • Субсидии на возмещение половины стоимости затрат на строительство либо обустройство мест сбора отходов, сортировки и переработки вторичного сырья, но не более 1 млн руб. Субсидия предоставляется в порядке возмещения фактически произведенных и документально подтвержденных затрат (условно 10 заявок = 10 млн руб.).
О новой программе стало известно в ходе встречи мэра Казани Ильсура Метшина с предпринимателями по теме переработки бытовых отходов. Анна Сейтумерова / realnoevremya.ru

На субсидии могут претендовать субъекты МСП, основным видом которых является деятельность, входящая в раздел Е, 38. Сбор, обработка и утилизация отходов; обработка вторичного сырья (за исключением субъектов малого и среднего предпринимательства, которым поддержка не может быть оказана в соответствии со ст.14 Федерального закона от 24.07.2007 №209-ФЗ).

Василя Ширшова

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