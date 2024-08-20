За 10 лет количество учеников в школах Татарстана увеличилось на 142 тысячи

Фото: Максим Платонов

За 10 лет количество учеников в школах Татарстана увеличилось на 142 тыс. человек. Согласно данным 2014/2015 года в республики обучение проходили 374 тыс. детей. В то время как в нынешнем году в общеобразовательные учреждения региона пойдут более 516 тыс. учеников.

Рост произошел и по сравнению с прошлым годом. Общее количество обучающихся в республике увеличилось на 5,1 тыс., в столице республики рост составил 4 тыс. Об этом «Реальному времени» рассказали в пресс-службе Минобрнауки Татарстана.

В этом году суммарно прогнозируется, что в первые классы по всему Татарстану пойдут более 53 тыс. детей, в Казани их число составляет 20,4 тыс. В 2023 году по всей республике впервые в школу пошли более 57 тыс. ребят, в Казани их число составило 20,8 тыс. В целом по региону наблюдается рост количества учеников в образовательных организациях.

Напомним, в Казани в этом учебном году открывается 54 педагогических класса в 28 школах города. Проект «Новый педагогический класс Казани» помогает школьникам, которые хотят стать учителями, получить углубленные знания в профессии. В рамках проекта школьники, помимо стандартных учебных предметов, изучают основы педагогики и психологии как теоретически, так и на практике.

Разиль Самигуллин