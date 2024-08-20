Минобороны России сообщили о создании трех новых группировок войск
Министерство обороны России сообщило о создании новых тактических группировок войск под названиями «Белгород», «Брянск» и «Курск». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
По итогам заседания Координационного совета по вопросам военной безопасности приграничных территорий, которое провел министр обороны Андрей Белоусов, на защиту граждан и территорий от атак БпЛА и других средств нападения будут отвечать представитель Генерального штаба Вооруженных сил и командующие новыми войсковыми группировками.
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