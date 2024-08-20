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Исполнительный директор ВЭБ.РФ назвал основные проблемы развития государственно-частного партнерства

16:54, 20.08.2024

Исполнительный директор бизнес-блока ВЭБ.РФ Максим Ткаченко назвал три основные проблемы развития государственно-частного партнерства.

Это беспрецедентно высокая ключевая ставка Центробанка, активность надзорных органов и растущий запрос регионов на обновление инфраструктуры, передает корреспондент «Реального времени».

На сегодня в Татарстане заключено 125 концессионных соглашения в сфере здравоохранения, образования и дорожной отрасли, дополнил его слова вице-премьер республики Рустам Нигматуллин.

— За последние два года прибавилось еще 4 соглашения в создании спортивных объектов, — добавил спикер.

Напомним, что по итогам 2023 года общий объем рынка ГЧП в России составил 720 млрд рублей — из них на Татарстан пришлись 113 млрд рублей. Подробнее про ГЧП-рынок — в репортаже «Реального времени».

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