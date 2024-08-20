Объем госдолга Татарстана на 1 августа 2024 года составил 122,8 млрд рублей

Фото: Динар Фатыхов

Объем госдолга Татарстана на 1 августа 2024 года составил 122,8 млрд рублей. В данную сумму включена задолженность республики по федеральным бюджетным кредитам в 100,9 млрд рублей и обязательства по предоставленным госгарантиям региона — 21,9 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба Минфина Татарстана.

По сравнению с 1 июлем 2024 года сумма долга увеличилась на 12,9 млрд рублей. В этом показателе также учитывается вступление в действие госгарантии Татарстана в рамках реализации проекта «Реконструкция Горьковского шоссе в Кировском районе г.Казани».

В конце июля также стало известно, что долг по налогам в консолидированный бюджет Татарстана на 1 июля составил 11,2 млрд рублей. По сравнению с январем снижение данных показателей составило 0,6 млрд рублей.

Разиль Самигуллин