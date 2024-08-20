Рустам Минниханов с рабочей поездкой посетил Самару
Раис Татарстана Рустам Минниханов побывал с рабочей поездкой в Самаре, сообщает его пресс-служба. В ходе визита он посетил ПАО «ОДК-Кузнецов». Здесь разрабатывают, производят и обслуживают двигатели для российской авиации, «Газпрома» и ракет-носителей «Союз».
Минниханову показали организацию производства в нескольких корпусах предприятия. В частности, он ознакомился с работой корпуса, где производят коробки приводов и агрегатов. Этот комплекс обеспечивает полный технический цикл изготовления деталей с зубчатым зацеплением.
Также раису продемонстрировали работу корпуса сварочного производства, где детали подвергаются высокотемпературной пайке в вакууме. Кроме того, президенту показали, как обеспечивается полный технологический цикл изготовления компрессоров и всех необходимых для их производства компонентов.
ПАО «ОДК-Кузнецов» — предприятие, которое входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию Госкорпорации «Ростех».
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