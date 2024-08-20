В России расширили перечень продукции, производители которой получат налоговую преференцию

Фото: Динар Фатыхов

Кабмин расширил список продукции, изготовители которой имеют право на налоговую преференцию. Об этом сообщает «Российская газета».

Изменения касаются компаний, производящих продукцию из специального перечня, длительность производственного цикла которой превышает 6 месяцев. Перечень продукции пополнился семью новыми позициями. Среди них — строительные электрокраны, проходческие щиты и комбайны, различные виды электропечей.

Производители товаров из обновленного списка могут перечислять налог на добавленную стоимость с отсрочкой. Они обязаны сделать это в день отгрузки товара, а не в день его оплаты.

Решение принято для поддержки производителей товаров тяжелого машиностроения и соответствует стратегии развития обрабатывающей промышленности до 2030 года.

В конце июня стало известно, что Россия заняла восьмое место в рейтинге стран по уровню промышленного производства. Страна обошла Великобританию, которая выпала из топ-10.

Олег Исаков