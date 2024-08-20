«Мы видим интерес к данной площадке»: Минниханов провел заседание наблюдательного совета ОЭЗ «Иннополис»

Раис Татарстана Рустам Минниханов провел второе в этом году заседание наблюдательного совета особой экономической зоны «Иннополис». Были рассмотрены девять проектов с общим объемом инвестиций 7,6 млрд рублей и предполагающих создание более 400 рабочих мест, сообщает пресс-служба главы республики.

Минниханов отметил, что обе площадки ОЭЗ «Иннополис» активно развиваются. В настоящее время здесь осуществляют деятельность 334 компании, из них 131 резидент, 59 партнеров и 144 стартапа.

— На Лаишевской площадке уже работает завод по производству материнских плат и компьютерной техники компании ICL, идет строительство новых заводов. Мы видим интерес к данной площадке. Наша задача — продолжить ее освоение, — подчеркнул раис республики.



Минниханов призвал усилить контроль над инвестиционными проектами резидентов для достижения запланированного объема налоговых поступлений, а также активнее заполнять эти площади, чтобы выполнить обязательства перед республикой. предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

На площадках в Верхнеуслонском районе будут реализованы несколько проектов. Общий объем инвестиций составит около 5 млрд рублей. Среди них:

компания «Марс Технологии» планирует создать современное инновационное предприятие, которое будет разрабатывать и производить аппаратно-программные комплексы, специализированное ПО и электронное оборудование мирового уровня;

проект компании «Интертех» предполагает создание интеллектуальной системы мониторинга подъемного оборудования (лифтов, эскалаторов, траволаторов) для объединения их в единую глобальную информационную систему;

также компания «ИнвестИнновации» разработала мобильные комплексы с необходимыми параметрами освоения скважин нефти или газа.

На территории Лаишевского района будут реализованы проекты промышленно-производственной деятельности. Общий объем инвестиций — более 1 млрд рублей. Среди них:

завод горелочного оборудования и автоматики «Прома». Он предполагает технологичное производство более 200 наименований востребованной продукции для предприятий энергетической отрасли, сельского хозяйства и ЖКХ;

производство полного цикла изготовления вакуумного технологического оборудования 4-го поколения от «Ферри Ватт Производство»;

Серийное производство 3D-тканей и объемно-армированных преформ компании «СмартСервис», предназначенное для обеспечения передовыми композитными материалами авиационной промышленности, двигателестроения, медицины, производства беспилотных авиационных систем и т.д.

Статус партнера ОЭЗ «Иннополис» получили три компании: АО «ГНИВЦ» и АО «Росатом Автоматизированные системы управления» и «Северсталь-инфоком».

Рената Валеева