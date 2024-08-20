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В Казани участок дороги по улице Гудованцева длиной в 2,2 км отремонтируют за 272,5 млн рублей

11:14, 20.08.2024
В Казани участок дороги по улице Гудованцева длиной в 2,2 км отремонтируют за 272,5 млн рублей
Фото: Артем Гафаров

Участок улицы Гудованцева в Авиастроительном районе Казани ждет капитальный ремонт. На эти цели из бюджета Татарстана потратят 272,5 млн рублей.

Согласно документации тендера, работы пройдут на участке от части улицы Гудованцева до дома №130 по улице Моисеева. Длина ремонтируемого отрезка составляет 2,25 км.

В рамках работ планируется разборка существующего покрытия и замена непригодного грунта, ремонт старых и укладка новых тротуаров, а также установка бортовых камней.

В рамках работ планируется разборка существующего покрытия и замена непригодного грунта. скриншот с сайта Яндекс.карты

Заказчиком выступает «Главтатдортранс», работы должны быть завершены подрядчиком до 25 ноября 2024 года.

Олег Исаков

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