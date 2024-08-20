Исследование: половина татарстанцев заявили о росте престижа рабочих профессий

Фото: Динар Фатыхов

Отношение к рабочим профессиям в Татарстане изменилось. 50% опрошенных считают, что престиж рабочих профессий вырос из-за их незаменимости. Об этом сообщает служба исследований hh.ru вместе с компанией «Роквул».

Опрос показал, что ученые и исследователи заняли второе место по престижности в Татарстане. За них проголосовали 41% опрошенных. Третье место разделили высококвалифицированные инженеры и врачи (по 34%). Творческие профессии оказались на четвертом месте (23%), а офисные сотрудники, такие как бухгалтеры, на пятом (23%).

Снижение интереса к рабочим профессиям связано с изменениями в обществе. Раньше учебные заведения предлагали специальности, не связанные с производством. Рабочие специальности сейчас наиболее востребованы на рынке труда, заявила Ирина Лиманова, директор по персоналу компании «Роквул».



По мнению 50% опрошенных, престиж рабочих профессий вырос из-за их незаменимости. 40% считают, что рост связан с повышением зарплаты, а 43% — что рабочих мест стало больше. По 24% респондентов заявили, что отношение к рабочим профессиям улучшилось из-за возможностей для карьерного роста и современного оборудования.

Те, кто считает, что работать на производстве менее престижно, чаще всего упоминают низкую зарплату (77%), тяжелые условия труда (54%) и легкость заработка в интернете (53%). Также 48% говорят об отсутствии карьерного роста, 25% винят СМИ в создании негативного образа рабочих. Вместе с тем 50% признают, что все дело — в предвзятом отношении общества.

Напомним, более половины россиян признались, что изменили бы сейчас свое решение о выборе профессии. 45% участников опроса при выборе профессии в первую очередь руководствовались своими увлечениями и интересами. На втором месте по значимости оказалась оплата труда, которую назвали 28% опрошенных.



Дарья Пузикова