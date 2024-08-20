«Рубин» поднялся на 8-е место в РПЛ по итогам 5-го тура

Фото: Мария Зверева

«Рубин» улучшил позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) после победы над тольяттинским «Акроном» (2:1). Тур чемпионата РПЛ завершился в понедельник двумя матчами.

Команда Рашида Рахимова набрала 7 очков и поднялась на 8-е место в таблице. Столько же баллов у ЦСКА, который опережает «Рубин» по дополнительным показателям.

Лидером турнирной таблицы остается «Зенит», сыгравший вничью с «Химками» (1:1) в 5-м туре РПЛ. В активе питерской команды 13 очков. На один балл меньше у московских «Динамо» и «Локомотив», которые идут на 2-м и 3-м местах.

В зоне прямого вылета располагаются «Факел» и «Ахмат» — единственные команды, еще не побеждавшие в текущем чемпионате.

В следующем туре РПЛ «Рубин» сыграет в Казани с махачкалинским «Динамо». Команда из Дагестана занимает 11-е место в турнирной таблице с 5 очками.

Зульфат Шафигуллин