Татарстан вошел в топ-10 регионов с наибольшим объемом выплат от НПФ

Фото: Динар Фатыхов

Татарстан вошел в десятку регионов с наибольшим объемом выплат от негосударственных пенсионных фондов (НПФ), получив 1,3 млрд рублей. Более того, республика продемонстрировала рост пенсий (+18%) по сравнению с первым кварталом 2023 года. Об этом сообщили аналитики НПФ «Достойное будущее», изучив структуру выплат пенсионных фондов на основе данных Центробанка.

В 2024 году НПФ за первые три месяца выплатили россиянам 39 млрд рублей, что на 5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В топ-10 регионов по объему выплат также вошли:

Москва (5,3 млрд рублей);

Ханты-Мансийский автономный округ (3,3 млрд рублей);

Московская область (2 млрд рублей);

Ямало-Ненецкий автономный округ (1,6 млрд рублей);

Санкт-Петербург (1,3 млрд рублей);

Республика Саха (Якутия) (1,2 млрд рублей);

Свердловская область (1,2 млрд рублей);

Нижегородская область (1,1 млрд рублей);

Красноярский край (1,1 млрд рублей).

Большая часть выплат (66%) пришлась на негосударственное пенсионное обеспечение (НПО): с января по март этого года россияне получили негосударственные пенсии в объеме 25,8 млрд рублей. По договорам обязательного пенсионного страхования (ОПС) фонды выплатили 13,2 млрд рублей.

Анастасия Фартыгина