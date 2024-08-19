Альберт Шигабутдинов — родным и близким Альберта Ахметшина: «Искренне скорбим вместе с вами»

Председатель правления АО «ТАИФ» Альберт Шигабутдинов выражает глубокие соболезнования родным, близким и друзьям Альберта Давлетовича Ахметшина в связи с его безвременной кончиной.

«Из жизни ушел яркий и талантливый человек, всегда отличавшийся активной жизненной позицией, авторитетный руководитель, который всю свою жизнь работал на благо Республики Татарстан, на благо родной земли», — говорится в соболезновании.

В нем также подчеркивается: «Это огромная потеря для всех нас. Искренне скорбим вместе с вами, разделяем горечь и боль невосполнимой утраты. Светлая память об Альберте Давлетовиче, добром, искреннем и отзывчивом человеке, навсегда сохранится в наших сердцах».