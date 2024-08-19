«Нет единого стандарта описаний»: какие проблемы стоят перед цифровой медициной Татарстана

Врачи разных профилей должны говорить на одном языке

В Татарстане необходимо разработать единый стандарт описания рентгенограммы. Это поможет докторам разных профилей говорить на одном языке, а пациентам быстрее узнавать свой диагноз, считает главный врач сети диагностических центров «Барсмед» Айнур Ахатов.

— С какими проблемами я сталкиваюсь как врач-рентгенолог? К сожалению, нет единого стандарта описания на территории Татарстана. Берем пациента, делается описание, например протокол грудной клетки. Далее пациент идет к врачу-клиницисту. Клиницист говорит: «Почему не описали лимфатические узлы? Для меня это важно». Далее пациент идет обратно для того, чтобы это описание дополнили, — посетовал он на вебинаре «Цифровые технологии в здравоохранении и медицине».

Ахатов предложил провести в республике конференцию и разработать единые стандарты протокола, согласованные с клиницистами. По его словам, подобные документы уже существуют в Москве.

По словам спикера, не хватает республике и старших рентгенлаборантов, которые следили бы за соблюдением норм при выполнении снимков.

— Очень важно, как проведено исследование, как пациент позиционирован. Даже задержку дыхания он не сделает во время компьютерной томографии легких — врач не опишет [полученный снимок], а человек получит лучевую нагрузку, — сказал он.

Все снимки — на «Госуслугах»

Пациентам важно, чтобы снимки и описания хранились в одном месте, отметил спикер. Пока эта идея в Татарстане не реализована. Обследуемые ходят по врачам «с дисками, с пакетами, с пленками».

— Нет единого формата, где бы это все хранилось. Ко мне тоже идут постоянно запросы: «Пожалуйста, перепишите диск, отправьте исследование и так далее», — поделился Ахатов.

По его мнению, собрать документы можно было бы на портале госуслуг. Там же пользователям могла бы приходить рассылка с призывом пройти диспансеризацию.

— Мне вот как пациенту интересно, чтобы мне на «Госуслугах» [напоминали]: «Айнур Фаридович, тебе 50 лет, сходи-ка ты сделай УЗИ, сдай анализ на ПСА (простатический специфический антиген, — прим. ред.), сделай МРТ». Чтобы искусственный интеллект меня еще драйвил в рамках диспансеризации, в рамках стандарта. Есть же четкий стандарт, когда надо делать флюорографию легких, когда женщинам делать маммографию против рака молочной железы, когда проходить анализы лабораторной диагностики, колоноскопию, ФГДС. Как раз-таки через «Госуслуги» это будет круто, — заключил он.

«112 тысяч населенных пунктов России не знают, что такое медицинский сервис»

Председатель правления компании «ФтизисБиоМед» Виктор Классен напомнил: у миллионов россиян нет возможности сходить в больницу в родном городе или селе.

— 112 тысяч населенных пунктов России, крупнейшей страны мира, вообще не знают, что такое медицинский сервис, никогда не видели медсестру. Им надо куда-то ездить, чтобы какие-то элементарные медицинские операции получить. Может быть, там никто не живет? На сайте Владимира Путина kremlin.ru написано: живет. 33 миллиона россиян. Мы должны понимать, что к этим россиянам услуга должна приехать, — подчеркнул им.

Решение — мобильные медицинские комплексы с искусственным интеллектом. Спрос на них огромный, заключил спикер.

Еще одна задача, которую поможет решить искусственный интеллект, — это разгрузка врачей, считает Классен. В качестве примера он привел диагностирование туберкулеза у москвичей. Это заболевание в столице — большая редкость, но медикам все равно приходилось «писать заключения, долго и нудно смотреть на эту флюрограмму, 99,9% которой в Москве — норма».

— Нормой не надо врачам вообще заниматься. Пусть занимаются проблемными вещами, где есть патология, — считает спикер.

Заключение же здоровому человеку, по словам Классена, мог бы писать искусственный интеллект без участия доктора. В столице такая практика уже существует, и за ней будущее, уверен он.



Галия Гарифуллина