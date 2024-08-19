Смоленский суд осудил бизнесмена за незаконную рубку леса на 3,3 млрд рублей

Фото: Динар Фатыхов

Ленинский районный суд Смоленска признал 57-летнего предпринимателя из Московской области виновным в незаконной вырубке леса.



Ущерб от его действий насчитали на более чем 3,3 млрд рублей. Мужчину приговорили к шести годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима и штрафу в размере 450 тыс. рублей. Предпринимателя признали виновным по ч. 3 ст. 260 УК РФ (незаконная вырубка лесных насаждений в особо крупном размере).

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, мужчина через суд изменил категорию земель лесного фонда на земли сельскохозяйственного назначения. Затем он заключил фиктивные договоры на очистку земель от дикорастущих растений и организовал вырубку леса в Гагаринском районе, в том числе на особо охраняемой природной территории защитных зон и в водоохраной зоне Яузского водохранилища.



По оценкам экспертов, это крупнейшая незаконная вырубка в Восточной Европе.



Олег Исаков