Новая акция от «Халвы»: готовьтесь к школе и выигрывайте автомобиль

Фото: предоставлено ПАО "Совкомбанк"

Совкомбанк запустил акцию «Готовьтесь к школе с Халвой», в рамках которой разыгрывается автомобиль EXEED LX, рассрочка до 36 месяцев и кешбэк до 5 000 баллов, а также призы от партнеров.

Для того чтобы стать участником акции, необходимо активировать ее на сайте или в приложении «Халвы». После этого нужно просто совершать покупки с увеличенной рассрочкой на 12 месяцев.

Чтобы стать участником розыгрыша, необходимо совершать покупки от 2 000 рублей каждая в период акции, а также выполнять условия «5х10» — делать 5 покупок на общую сумму не менее 10 000 рублей (не менее 5 000 рублей для карт «Социальная Халва»). Чем больше покупок, тем выше шансы на победу.

И это еще не все подарки!

Каждый чек от 2 000 рублей дает доступ к «Колесу Фортуны», где можно выиграть дополнительные бонусы и промокоды от «Халвы» и ее партнеров.

Акция действует до 15 сентября. Итоги розыгрыша главного приза — автомобиля — будут объявлены 31 октября. Участвуйте и готовьтесь к школе с «Халвой»!

Генеральным партнером акции выступает автомобильный дилер РОЛЬФ, спонсоры акции — компании KARI, Kari KIDS, Askona и O’STIN.

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