Депутаты от ЛДПР предлагают запретить трудовым мигрантам перевозить семьи в Россию

Фото: Максим Платонов

19 августа депутаты от партии ЛДПР внесут в Госдуму законопроект, который запрещает трудовым мигрантам, прибывающим в Россию на основании трудового договора или патента и не имеющим других законных оснований проживать на территории страны, перевозить свои семьи. Исключения составят члены семей работников с высокой квалификацией, передает РИА «Новости».

Авторы законопроекта считают, что сейчас семьи могут переезжать в Россию следом за мигрантом на основании его трудового договора или патента. Это приводит к бесконтрольному миграционному притоку и общественной напряженности. Законопроект предлагает отменить действие этой нормы.

До этого председатель партии ЛДПР Леонид Слуцкий призвал ввести более строгие меры в отношении тех, кто выдает поддельные документы мигрантам.

Рената Валеева