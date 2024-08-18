Кабмин России утвердил постановление о госреестре курортного фонда

Фото: Ринат Назметдинов

Постановление, подписанное правительством России, позволит обеспечить органы власти, медицинские и санаторно-курортные организации, а также граждан более подробными сведениями в сфере курортного дела, пишет ТАСС.

Обновленный реестр будет включать подробную информацию о санаторно-курортных организациях, лечебно-оздоровительных местностях и курортах с указанием природных лечебных ресурсов, их характеристик, перечня медицинских показаний и противопоказаний для санаторно-курортного лечения и реабилитации. Реестр станет частью единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения. Вести его, как и прежде, будет Министерство здравоохранения.

Изменения были подготовлены в рамках реализации новых положений федерального закона «О природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах», принятых в 2023 году.

Напомним, Кабмин Татарстана утвердит порядок признания территорий лечебно-оздоровительными местностями или курортом регионального значения. Новое постановление вступит в силу с 1 сентября этого года.

Рената Валеева