«Росатом» заявил об ухудшении ситуации вокруг Курской и Запорожской АЭС

«Росатом» заявил об ухудшении ситуации вокруг Курской и Запорожской АЭС. Организация связывает это с действиями Киева. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу «Росатома» по итогам телефонного разговора генерального директора госкорпорации Алексея Лихачева и главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси в субботу.

— Ключевой темой разговора стала ситуация вокруг Курской и Запорожской АЭС. В ходе разговора Алексей Лихачев подчеркнул, что ситуация вокруг обеих атомных станций продолжает ухудшаться. (...) По итогам обсуждений Алексей Лихачев пригласил главу МАГАТЭ Рафаэля Гросси в ближайшее время посетить Курскую атомную станцию и город атомщиков Курчатов и лично оценить ситуацию, складывающуюся вокруг действующего атомного объекта, — говорится в сообщении.

Также отмечается, что в городе-спутнике Курской АЭС ежедневно срабатывают сигналы о ракетной опасности. Помимо этого специалисты ежедневно фиксируют факты обстрела Энергодара и близлежащих населенных пунктов.



Разиль Самигуллин