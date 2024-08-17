Татарстанцы за неделю передали жителям Курской области 80 тонн гуманитарной помощи

Фото: Максим Платонов

За неделю в Татарстане пострадавшим жителям Курской области собрали около 80 тонн гуманитарной помощи. Об этом сообщил раис республики Рустам Минниханов в рамках совещания в Доме правительства региона.

Рустам Минниханов выразил благодарность всем, кто принимал участие в сборе средств пострадавшим. Раис республики добавил, что в качестве гуманитарной помощи в основном собраны продукты питания длительного хранения, бытовая химия, медикаменты, одежда, бытовая техника, осветительные приборы, строительные материалы. Он резюмировал, что сбор средств продолжается, это работу координирует заместитель премьер-министра Татарстана Лейла Фазлеева.

На этой неделе Рустам Минниханов также перевел часть своей зарплаты на счет для помощи пострадавшим мирным жителям Курской области. Такую инициативу главы региона поддержали и сотрудники администрации раиса, аппараты Госсовета и Кабмина.

Разиль Самигуллин