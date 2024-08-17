В казанских школах перенесены осенние каникулы из-за саммита БРИКС

Фото: Максим Платонов

В школах Казани сдвинули даты осенних каникул из-за проведения саммита БРИКС. Так, в общеобразовательных учебных заведениях каникулы у учеников пройдут с 21 по 28 октября, в то время как в других школах региона — с 28 октября по 6 ноября.

Также, согласно указу раиса Татарстана, время проведения саммита БРИКС в Казани с 22 по 24 октября, будут признаны выходными для представителей органов исполнительной власти. Этот документ был подготовлен в соответствии с указом президента России Владимира Путина для обеспечения общественной безопасности.

В конце июня ректор Казанского федерального университета Ленар Сафин сообщил о переносе начала учебного года в вузе. В этот раз студенты КФУ начнут учиться с 1 ноября. Также глава вуза рассказал о графике сессии и каникул. Сессия пройдет с 10 февраля, а с 3 по 9 марта студенты смогут отдохнуть. Второй семестр начнется с 10 марта.

Разиль Самигуллин