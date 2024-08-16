В Татарстане в начале следующей недели температура воздуха прогреется до 25 градусов

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Летом в Татарстане 30-градусная жара больше не ожидается. Но температура воздуха в республике еще поднимется до 20—25 градусов. Возможное бабье лето в республике в настоящий момент остается под вопросом, сообщает ГТРК «Татарстан» со ссылкой на «РТ».

Профессор КФУ Юрий Переведенцев сообщил, что высокие температуры в Татарстане невозможны из-за климатических условий. Более того, в последнее время республика оказалась под влиянием обширного циклона с Атлантики, что приводит к облачной погоде с осадками. Гидрометцентр сообщил, что в ближайшее время погода в регионе приблизится к норме. Сегодня и завтра в Татарстане прогнозируются дожди и ветер. Температура воздуха будет варьироваться от 14 до 23 градусов тепла.

Напомним, по предварительному прогнозу в начале следующей недели температура немного повысится до +20..+25 градусов. В понедельник местами возможен небольшой дождь, во вторник преимущественно без осадков.

Разиль Самигуллин