В России предложили создать единый сертификат участника СВО для прохождения реабилитации

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В России предложили создать единый сертификат участника СВО для прохождения реабилитации. С такой инициативой выступил руководитель фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Милонов, сообщает пресс-служба Госдумы.

— ...мы предлагаем ввести единый сертификат. Участнику СВО должно быть абсолютно все равно, где он будет проходить реабилитацию. Я назову печальную статистику: если взять все реабилитационные центры в России за 100%, то государственных, прежде всего от Минобороны РФ, будет не более 5%, а 95% — это частные. Военнослужащему неважно — частный или государственный центр. Оплатить этот сертификат должно государство, — заявил парламентарий.

В конце июля правительство России поддержало законопроект о полном возврате средств за авиабилеты участникам специальной военной операции. Ранее с такой инициативой выступила группа депутатов от партии ЛДПР.

Разиль Самигуллин