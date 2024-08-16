В Татарстан поступило 300 тыс. вакцин от гриппа для взрослых

Фото: Максим Платонов

Первая партия вакцины от гриппа для взрослого населения поступила в Татарстан. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава республики. В регион привезли более 300 тыс. доз препарата.



Вакцинация проводится бесплатно после осмотра врача. Ранее в Татарстане началась вакцинация школьников, детей и беременных женщин.

По словам представителей Минздрава, осенью и зимой традиционно наблюдается рост заболеваемости гриппом. Вакцинация является самым быстрым способом защиты от этого заболевания.

Напомним, в Татарстане на проведение профилактических прививок по эпидемическим показаниям в 2025 году дополнительно выделят более 66,4 млн рублей, суммарный объем средств составит 85,5 млрд рублей.



Анастасия Фартыгина