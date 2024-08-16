МВД России зафиксировало снижение преступности среди иностранных граждан

Фото: Максим Платонов

В России зафиксировали снижение числа преступлений, совершенных иностранными гражданами. Об этом сообщает пресс-секретарь МВД Ирина Волк в своем телеграм-канале.

По данным МВД, за первые семь месяцев 2024 года количество преступлений, совершенных мигрантами, уменьшилось на 3,1%. Общая статистика по преступности среди иностранцев снизилась почти на 5%.

Сократилось также число тяжких и особо тяжких преступлений на 9,2%. Среди них:

Убийства и покушения на убийство — на 14%.

Преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности — на 2,5%.

Преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков, — на 21,7%.

Подчеркнем, что Госдума рассматривает законопроект, который расширяет полномочия социально ориентированных некоммерческих организаций (СО НКО) в сфере миграции. Согласно документу, СО НКО смогут участвовать в профилактике нарушений миграционного законодательства и противодействии нелегальной миграции.



Анастасия Фартыгина