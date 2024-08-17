Сбор школьного портфеля в 2024 году обойдется россиянам более чем в 5,4 тыс. рублей

Фото: Максим Платонов

На покупку школьного портфеля и необходимых принадлежностей в текущем году жителям России придется выделить 5 445 рублей. Об этом сообщает RT со ссылкой на исследование сервиса «Купер» и аналитического центра «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД».

Школьный рюкзак стоит в среднем 2 950 рублей, канцелярский набор — 1 160 рублей, а пенал — 750 рублей. Кроме того, учащемуся нужны карандаши и ручки (369 рублей за набор), а также дневник (216 рублей).

Родителям первоклассников дополнительно нужно приобрести прописи (84 рубля), пластилин (160 рублей) и цветные карандаши (120 рублей). Соответственно, сборы в школу обойдутся в большую сумму (5 809 рублей).

Интересно, что активнее всего школьные принадлежности летом покупают в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге, Самаре, Краснодаре и Новосибирске.

Напомним, в этом году полный комплект школьной формы для девочки обойдется россиянам примерно в 29,6 тысячи рублей. Костюм для мальчика можно приобрести за 34,6 тысячи рублей.



Галия Гарифуллина