Сбор школьного портфеля в 2024 году обойдется россиянам более чем в 5,4 тыс. рублей
На покупку школьного портфеля и необходимых принадлежностей в текущем году жителям России придется выделить 5 445 рублей. Об этом сообщает RT со ссылкой на исследование сервиса «Купер» и аналитического центра «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД».
Школьный рюкзак стоит в среднем 2 950 рублей, канцелярский набор — 1 160 рублей, а пенал — 750 рублей. Кроме того, учащемуся нужны карандаши и ручки (369 рублей за набор), а также дневник (216 рублей).
Родителям первоклассников дополнительно нужно приобрести прописи (84 рубля), пластилин (160 рублей) и цветные карандаши (120 рублей). Соответственно, сборы в школу обойдутся в большую сумму (5 809 рублей).
Интересно, что активнее всего школьные принадлежности летом покупают в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге, Самаре, Краснодаре и Новосибирске.
Напомним, в этом году полный комплект школьной формы для девочки обойдется россиянам примерно в 29,6 тысячи рублей. Костюм для мальчика можно приобрести за 34,6 тысячи рублей.
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