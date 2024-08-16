Татарстанцы собрали 60 тонн гуманитарной помощи для жителей Курской области

Фото: Максим Платонов

Раис Татарстана Рустам Минниханов сообщил, что благодаря поддержке неравнодушных жителей республики в Курскую область будет доставлено 60 тонн гуманитарного груза. В состав вошли одежда, строительные материалы, бытовая химия и медикаменты для людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

До этого Минниханов перевел часть своей зарплаты на счет для помощи пострадавшим мирным жителям Курской области. Такую инициативу главы региона поддержали и сотрудники администрации раиса, аппараты Госсовета и Кабмина, сообщает пресс-служба главы региона.

Рената Валеева