В поездах Казань — Йошкар-Ола увеличили количество вагонов

Фото: Динар Фатыхов

С 21 августа по 6 октября поезд Казань — Йошкар-Ола будет ходить ежедневно в составе двух вагонов. С 7 октября по 31 декабря такой состав будет только по пятницам, субботам и воскресеньям. Об этом сообщила пресс-служба Горьковской железной дороги.

С целью удовлетворения повышенного спроса на поездки между столицами Татарстана и Марий Эл, в состав межрегионального пригородного поезда Казань — Йошкар-Ола включен дополнительный вагон.

Поезд будет следовать в удлиненном составе ежедневно. Из Казани поезд отправляется в 14.08 и прибывает в Йошкар-Олу в 16.48. Обратно он отправляется на следующие сутки в 07.39 и прибывает в Казань в 10.19.

Кроме того, из Казани в Китай отправился первый контейнерный поезд с пшеницей. Поезд весом 1,9 тыс. тонн проследует до станции Находка Забайкальской железной дороги, откуда груз отправят в Поднебесную.



Анастасия Фартыгина