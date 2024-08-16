В Приморье приостановлено движение поездов из-за проблем с электроснабжением

Фото: Руслан Ишмухаметов

На участках Кругликово — Находка (875 км) и Угловая — Владивосток (42 км) произошло отключение подстанций, питающих железнодорожную инфраструктуру. В результате этого было приостановлено движение поездов в Приморском крае, сообщает пресс-служба РЖД.

РЖД принимают меры для обеспечения безопасности пассажиров и во взаимодействии с администрацией региона прорабатывают альтернативные варианты перевозок.

Представитель Росавиации Артем Кореняко написал в своем телеграм-канале, что аэропорт Владивостока (Кневичи; код ICAO — UHWW) и малые аэропорты/посадочные площадки Приморского края работают штатно и принимают и отправляют рейсы по расписанию.

В Приморском крае запущена Партизанская ГРЭС, города региона начнут подключать к энергоснабжению в течение часа, сообщают власти.

Рената Валеева