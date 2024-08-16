В России могут ввести скидку в 50% на штрафы за неоплату парковки

Фото: Максим Платонов

В Госдуме предложили внести изменения в статью 32.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, которые позволят оплачивать штраф за неуплату за размещение транспортного средства на платной городской парковке со скидкой в 50%.

Согласно пояснительной записке, многие водители не успевают оплатить парковку за отведенное время, и им приходится платить штраф в полном размере. Так, согласно статье 8.14 Закона города Москвы «Кодекс города Москвы об административных правонарушениях», штраф за неуплату составляет 5 тыс. рублей.

Законопроект предусматривает распространение льготного периода уплаты административного штрафа с 50% скидкой на административные правонарушения, выразившиеся в несоблюдении порядка внесения платы за размещение транспортных средств на платных городских парковках.

Изменения предлагается ввести с 1 сентября 2024 года.

Кроме того, в России предложили увеличить с 500 рублей до 25 тыс. рублей штраф за превышение водителями автомобилей и мотоциклов уровня шума в 96 децибел на дорогах. С данной инициативой выступил кандидат в депутаты в Мосгордуму 8 созыва от ЛДПР Роман Крастелев.



Анастасия Фартыгина