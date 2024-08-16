Спрос на длительные поездки в каршерингах: Казань вошла в топ-3 по долгосрочной аренде авто

Фото: Динар Фатыхов

Каршеринговые сервисы зафиксировали рост спроса на длительную аренду автомобилей в первом полугодии 2024 года. По данным экспертов число таких поездок увеличилось на 67% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает ТАСС.

В «Делимобиле» подсчитали, что в этом году наибольший километраж в долгосрочной аренде каршеринга был у пользователей из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани и Нижнего Новгорода. При этом в «Ситидрайве» отмечают, что рост спроса на долгосрочную аренду наблюдается во всех городах присутствия сервиса.



В «Делимобиле» также отметили, что среди пользователей длительной аренды преобладают мужчины, но число женщин, арендующих машины на срок от одного дня, стремительно растет. Средний возраст пользователей, предпочитающих длительные поездки, составляет 33 года, при этом активнее всего в этом сегменте представлены пользователи в возрасте от 18 до 25 лет, которые часто используют каршеринг для путешествий и летних фестивалей.

Напомним, президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть возможность наделения региональных властей правом определения количества электротранспорта, используемого в каршеринге, такси и общественном транспорте.



Анастасия Фартыгина