Аналитики подсчитали стоимость национальных блюд в шести крупных городах Татарстана

Фото: Олег Тихонов

Исследование проводилось в шести крупных городах Татарстана: Казани, Набережных Челнах, Нижнекамске, Альметьевске, Елабуге и Зеленодольске.

В нем учитывались средние цены на чак-чак, эчпочмак, токмач и кыстыбый, а также локальные акции и скидки. По итогам анализа выяснилось, что самым выгодным городом для домашнего приготовления татарских блюд стал Зеленодольск. Казань, хоть и не попадает в число самых дешевых, держится в среднем диапазоне цен.

Аналитики сервиса «Едадил» выяснили, что себестоимость одного эчпочмака в Зеленодольске составляет 58,3 рубля со скидкой 18%. Также выгодно готовить это блюдо в Альметьевске (60,7 рубля со скидкой 13%) и Нижнекамске (61,9 рубля со скидкой 9%). Дороже всего эчпочмаки обойдутся в Казани (84,1 рубля со скидкой 3%) и Набережных Челнах (76,2 рубля со скидкой 26%).

Себестоимость порции чак-чака (180 г) выгоднее всего будет в Елабуге — 26,8 рубля со скидкой 18%, а также в Нижнекамске — 28,8 рубля со скидкой 20% и в Казани — 30 рублей со скидкой 20%. Дороже всего порция чак-чака обойдется в Зеленодольске (31,6 рубля со скидкой 20%) и Альметьевске (30,8 рубля со скидкой 21%).

Выгоднее всего приготовить токмач в Набережных Челнах — себестоимость порции составит 46,4 рубля со скидкой 16%. На втором месте — Зеленодольск с ценой 47,7 рубля (со скидкой 10%), а на третьем — Елабуга с ценой 49,4 рубля (со скидкой 15%). Дороже всего токмач будет приготовить в Нижнекамске (77,9 рубля со скидкой 15%) и Казани (68 рублей со скидкой 12%).

Самая низкая себестоимость одной порции кыстыбыя (с учетом картофеля, лука, молока, масла сливочного, муки, яиц и сахара) в Набережных Челнах — всего 32,6 рубля (со скидкой 13%). В числе наиболее доступных также оказались Нижнекамск (32,7 рубля со скидкой 21%) и Зеленодольск (33,4 рубля со скидкой 7%). Лидерами по стоимости стали Елабуга (36,8 рубля со скидкой 21%) и Альметьевск (33,6 рубля со скидкой 24%).

Рената Валеева