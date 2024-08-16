Россия уведомила МАГАТЭ о 78 атаках беспилотников на Запорожскую АЭС за неделю

Постпредство Международного агентства по атомной энергии в Вене получило от России информацию о том, что с 5 по 11 августа было подавлено 78 беспилотников, запущенных Украиной для атак и провокаций в отношении Запорожской АЭС и Энергодара. Текст письма опубликован в телеграм-канале российской миссии.

Запорожская АЭС находится под контролем России с конца февраля 2022 года. Район регулярно подвергается обстрелам и атакам ВСУ. На станции на постоянной основе присутствуют эксперты МАГАТЭ.

5 августа была пресечена попытка ВСУ нанести удар тремя дронами по электроподстанции «Водозабор» в Энергодаре. 9 августа этот объект был обстрелян ВСУ с применением ствольной артиллерии, было зафиксировано три взрыва снарядов. Электроподстанция получила повреждения.

11 августа ВСУ нанесли два прямых удара с использованием беспилотного аппарата по одной из двух градирен ЗАЭС. В результате возник пожар, из-за которого были серьезно повреждены внутренние конструкции. Пострадавших в результате пожара нет. Инцидент не повлиял на ядерный фон, поскольку реакторы находятся в состоянии холодного простоя. Эксперты МАГАТЭ также слышали звуки взрывов и видели густой черный дым, который шел со стороны одной из башен охлаждения.

Рената Валеева