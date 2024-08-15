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В России создали координационный совет по вопросам военной безопасности приграничных регионов

18:55, 15.08.2024
В России создали координационный совет по вопросам военной безопасности приграничных регионов
Фото: Татьяна Демина

Министр обороны России Андрей Белоусов провел в четверг заседание координационного совета по вопросам военной безопасности Белгородской, Брянской и Курской областей, сообщили в Минобороны России.

— Моим приказом в Министерстве обороны Российской Федерации создан Координационный совет по вопросам военной безопасности приграничных территорий — Белгородской, Брянской и Курской областей, — приводит ведомство слова Белоусова.

Совет создан приказом министра обороны. Его цель — повысить эффективность обеспечения группировок войск, которые прикрывают госграницу, защищают территорию и население регионов.

Напомним, сегодня в Белгородской области ввели режим чрезвычайной ситуации федерального характера.

Рената Валеева

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