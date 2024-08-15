«Обстановка в регионе остается сложной»: в Белгородской области ввели режим ЧС федерального характера

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В Белгородской области введен режим чрезвычайной ситуации федерального характера, сообщили в МЧС. Решение приняли на внеочередном заседании правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности.

— Обстановка в регионе остается сложной и напряженной. В результате террористических атак со стороны украинских вооруженных формирований в Белгородской области повреждены жилые дома и объекты инфраструктуры, имеются погибшие и пострадавшие граждане. В субъекте организована работа по оказанию всесторонней помощи пострадавшему населению, однако масштабы происходящего не позволяют региону самостоятельно ликвидировать последствия сложившейся чрезвычайной ситуации, — сказал глава МЧС России Александр Куренков.



Он предупредил о недопустимости необоснованного повышения цен на продукты питания и товары первой необходимости.

Накануне в области объявили режим ЧС регионального уровня из-за напряженной обстановки и ежедневных обстрелов со стороны ВСУ. По словам губернатора Вячеслава Гладкова, область обратится в правительственную комиссию с просьбой объявить режим ЧС на федеральном уровне.